Пермский минстрой потратится на поездки в автомобилях бизнес-класса

21 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Краевой минстрой объявил конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров в автомобиле бизнес-класса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Министерство строительства Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилем бизнес-класса. Начальная и максимальная цена контракта — почти 1,2 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом бизнес-класса типа „седан“, с водителем. Периодичность оказания услуг — ежедневно. Вид сообщения — междугородний, пригородный, городской. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 199 906 рублей», — указано в техзадании к госзакупке. Время оказания услуг по перевозке — не менее 8 часов в день, не считая часового перерыва на обед. По необходимости заказчик также может вызвать водителя в выходные дни. Исполнитель обязан иметь опрятный внешний вид и обладать информацией о пробках. Машина бизнес-класса должна быть чистой, с отсутствием запахов в салоне и без определяющих знаков такси. Итоги аукциона подведут 4 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми депутаты потратят 53 миллиона на поездки на элитных иномарках и комфортабельных автобусах. Конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров объявило краевое заксобрание.

Министерство строительства Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилем бизнес-класса. Начальная и максимальная цена контракта — почти 1,2 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом бизнес-класса типа „седан“, с водителем. Периодичность оказания услуг — ежедневно. Вид сообщения — междугородний, пригородный, городской. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 199 906 рублей», — указано в техзадании к госзакупке. Время оказания услуг по перевозке — не менее 8 часов в день, не считая часового перерыва на обед. По необходимости заказчик также может вызвать водителя в выходные дни. Исполнитель обязан иметь опрятный внешний вид и обладать информацией о пробках. Машина бизнес-класса должна быть чистой, с отсутствием запахов в салоне и без определяющих знаков такси. Итоги аукциона подведут 4 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми депутаты потратят 53 миллиона на поездки на элитных иномарках и комфортабельных автобусах. Конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров объявило краевое заксобрание.