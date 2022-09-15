В Перми депутаты потратят 53 млн на поездки на Audi и Mercedes

16 сентября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Пермские депутаты будут год ездить на элитных иномарках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров. За год депутаты готовы потратить на поездки более 53 миллионов рублей, причем перевозки должны осуществляться элитными иномарками и комфортабельными автобусами. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ). «Услуга перевозки легковым и иным транспортом. Наименования транспортных средств: автомобили Аudi A8, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, автобусы Mercedes-Benz, Higer KLQ, Golden Dragon — или их эквиваленты. Начальная (максимальная) цена контракта — 53 миллиона рублей», — указано в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что автомобили должны иметь обогрев сидений, раздельный климат-контроль, подушки безопасности, шторки для пассажиров, датчики дождя и света. В автобусах обязательно наличие мягких кресел, кондиционеров и стереосистем. Поездки осуществляются по требованию заказчика. Срок оказания услуг — с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Итоги конкурса должны подвести 29 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты пермского заксобрания объявили аукцион на проведение текущего ремонта зала заседаний. Стоимость работ оценили в 4,5 миллиона рублей.

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров. За год депутаты готовы потратить на поездки более 53 миллионов рублей, причем перевозки должны осуществляться элитными иномарками и комфортабельными автобусами. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ). «Услуга перевозки легковым и иным транспортом. Наименования транспортных средств: автомобили Аudi A8, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, автобусы Mercedes-Benz, Higer KLQ, Golden Dragon — или их эквиваленты. Начальная (максимальная) цена контракта — 53 миллиона рублей», — указано в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что автомобили должны иметь обогрев сидений, раздельный климат-контроль, подушки безопасности, шторки для пассажиров, датчики дождя и света. В автобусах обязательно наличие мягких кресел, кондиционеров и стереосистем. Поездки осуществляются по требованию заказчика. Срок оказания услуг — с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Итоги конкурса должны подвести 29 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты пермского заксобрания объявили аукцион на проведение текущего ремонта зала заседаний. Стоимость работ оценили в 4,5 миллиона рублей.