Глава Тамбовской области поздравил нового главу РАН

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, рукопожатие, лисовский сергей, цуканов николай
Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы Фото:

Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил генерального директора АО «НИИМЭ» Геннадия Красникова, которого избрали в качестве президента Российской академии наук. Поздравление было отправлено телеграммой.

«Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы, научных достижений, признаний и открытий. На выборах президента РАН Красников набрал 871 голос (более 50%), опередив своего соперника — Дмитрия Марковича (получил 397 голосов)», — об этом сообщает пресс-служба главы Тамбовской области.

Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года, он уроженец Тамбова. Окончил специализированную математическую школу №29, после этого, в 1981 году, — физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». В 1997 году был избран членом-корреспондентом, в 2008 году — академиком РАН.

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Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил генерального директора АО «НИИМЭ» Геннадия Красникова, которого избрали в качестве президента Российской академии наук. Поздравление было отправлено телеграммой. «Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы, научных достижений, признаний и открытий. На выборах президента РАН Красников набрал 871 голос (более 50%), опередив своего соперника — Дмитрия Марковича (получил 397 голосов)», — об этом сообщает пресс-служба главы Тамбовской области. Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года, он уроженец Тамбова. Окончил специализированную математическую школу №29, после этого, в 1981 году, — физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». В 1997 году был избран членом-корреспондентом, в 2008 году — академиком РАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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