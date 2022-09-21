Глава Тамбовской области поздравил нового главу РАН

21 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил генерального директора АО «НИИМЭ» Геннадия Красникова, которого избрали в качестве президента Российской академии наук. Поздравление было отправлено телеграммой. «Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы, научных достижений, признаний и открытий. На выборах президента РАН Красников набрал 871 голос (более 50%), опередив своего соперника — Дмитрия Марковича (получил 397 голосов)», — об этом сообщает пресс-служба главы Тамбовской области. Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года, он уроженец Тамбова. Окончил специализированную математическую школу №29, после этого, в 1981 году, — физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». В 1997 году был избран членом-корреспондентом, в 2008 году — академиком РАН.

Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил генерального директора АО «НИИМЭ» Геннадия Красникова, которого избрали в качестве президента Российской академии наук. Поздравление было отправлено телеграммой. «Максим Егоров пожелал Геннадию Красникову успешной работы, научных достижений, признаний и открытий. На выборах президента РАН Красников набрал 871 голос (более 50%), опередив своего соперника — Дмитрия Марковича (получил 397 голосов)», — об этом сообщает пресс-служба главы Тамбовской области. Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года, он уроженец Тамбова. Окончил специализированную математическую школу №29, после этого, в 1981 году, — физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». В 1997 году был избран членом-корреспондентом, в 2008 году — академиком РАН.