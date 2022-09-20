Свердловские власти начали подготовку к мобилизации, не дожидаясь вводных

21 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации после указа президента РФ Владимира Путина. В частности, мэрия Екатеринбурга сейчас актуализирует нормативную базу, рассказал URA.RU градоначальник Алексей Орлов. При этом ни он, ни другие опрошенные корреспондентом чиновники, участвовавшие в совещании с губернатором Евгением Куйвашевым 21 сентября, пока не получили мобилизационные разнарядки. «Мобилизация объявлена. Когда сформируется задание — в первую очередь регионам, губернаторам — мы включимся сразу. Мы [мэрия] готовы. Сегодня на нашем уровне все наши мобзадания смотрим, нормативку поднимаем. Дело новое, по крайней мере при нашей жизни такого не было», — сказал Орлов. По его словам, какие-либо новые структуры для мобилизации создавать не нужно. «У нас уже работает комиссия (имеется в виду „комиссия по мобилизации граждан муниципального образования город Екатеринбург“ — прим. URA.RU). Я ее возглавляю», — добавил Орлов. С аналогичными комментариями выступили два других мэра. Как писало URA.RU, 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.