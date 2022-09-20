20 сентября 2022

Свердловские власти начали подготовку к мобилизации, не дожидаясь вводных

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, казарма, койки, армия, солдаты, призывники, сборный пункт егоршино, сборный пункт свердловской области
Какое количество свердловчан будет задействовано для реализации задач ВС РФ, пока неясно Фото:
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Мобилизация в России

Главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации после указа президента РФ Владимира Путина. В частности, мэрия Екатеринбурга сейчас актуализирует нормативную базу, рассказал URA.RU градоначальник Алексей Орлов. При этом ни он, ни другие опрошенные корреспондентом чиновники, участвовавшие в совещании с губернатором Евгением Куйвашевым 21 сентября, пока не получили мобилизационные разнарядки.

«Мобилизация объявлена. Когда сформируется задание — в первую очередь регионам, губернаторам — мы включимся сразу. Мы [мэрия] готовы. Сегодня на нашем уровне все наши мобзадания смотрим, нормативку поднимаем. Дело новое, по крайней мере при нашей жизни такого не было», — сказал Орлов.

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По его словам, какие-либо новые структуры для мобилизации создавать не нужно. «У нас уже работает комиссия (имеется в виду „комиссия по мобилизации граждан муниципального образования город Екатеринбург“ — прим. URA.RU). Я ее возглавляю», — добавил Орлов. С аналогичными комментариями выступили два других мэра.

Как писало URA.RU, 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.

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Главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации после указа президента РФ Владимира Путина. В частности, мэрия Екатеринбурга сейчас актуализирует нормативную базу, рассказал URA.RU градоначальник Алексей Орлов. При этом ни он, ни другие опрошенные корреспондентом чиновники, участвовавшие в совещании с губернатором Евгением Куйвашевым 21 сентября, пока не получили мобилизационные разнарядки. «Мобилизация объявлена. Когда сформируется задание — в первую очередь регионам, губернаторам — мы включимся сразу. Мы [мэрия] готовы. Сегодня на нашем уровне все наши мобзадания смотрим, нормативку поднимаем. Дело новое, по крайней мере при нашей жизни такого не было», — сказал Орлов. По его словам, какие-либо новые структуры для мобилизации создавать не нужно. «У нас уже работает комиссия (имеется в виду „комиссия по мобилизации граждан муниципального образования город Екатеринбург“ — прим. URA.RU). Я ее возглавляю», — добавил Орлов. С аналогичными комментариями выступили два других мэра. Как писало URA.RU, 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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