Путин назвал смертельно опасную ошибку России

Путин: Россия больше не допустит ошибки и не ослабит свой суверенитет

21 сентября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Россия не поддастся шантажу и запугиванию, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на праздновании 1160-летия зарождения Российской государственности в Великом Новгороде. Он подчеркнул, что больше соперники России не дождутся от нее таких ошибок. «Для России смертельно опасно, даже на время, ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше подобных ошибок от нас не дождутся», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что россияне будут бороться за свое Отечество. «Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим и не утратим свой суверенитет. Это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если не свободен его народ», — заявил Путин. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News.

Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на праздновании 1160-летия зарождения Российской государственности в Великом Новгороде. Он подчеркнул, что больше соперники России не дождутся от нее таких ошибок. «Для России смертельно опасно, даже на время, ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше подобных ошибок от нас не дождутся», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что россияне будут бороться за свое Отечество. «Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим и не утратим свой суверенитет. Это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если не свободен его народ», — заявил Путин. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News.