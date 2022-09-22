Диетолог Калинчев раскрыл, где безопаснее покупать продукты

Мясные продукты безопаснее покупать в сетевых магазинах. Там лучше условия хранения. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
«Я рекомендую покупать мясные продукты в крупных сетевых магазинах. Там лучше контроль качества. И крайне маловероятно купить опасное для здоровья мясо. С кисломолочными продуктами меньше риска. А овощи и фрукты можно покупать вообще практически где угодно», — сказал Алексей Калинчев.
Он объяснил, из-за чего чаще всего портятся продукты в магазинах и на рынках. «Смотрите внимательно на условия хранения мясных и молочных продуктов в местах их продажи. Холодильные камеры должны быть в рабочем состоянии. В новых и современных магазинах часто рядом с ними даже просто стоять холодно, настолько хорошо они работают. Продукты чаще всего портятся в магазине, когда лежат в проходах в торговом зале и ждут транспортировки в холодильные камеры», — отметил диетолог.
При этом с полной уверенностью в качестве молочной продукции до покупки быть нельзя. «К сожалению, узнать, испорчено молоко или нет, можно только в домашних условиях, когда оно скисает раньше указанной даты годности. Я регулярно покупаю такое молоко в сетевых магазинах. Отсюда и привычка проверять его на запах перед употреблением», — добавил эксперт.
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Мясные продукты безопаснее покупать в сетевых магазинах. Там лучше условия хранения. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Я рекомендую покупать мясные продукты в крупных сетевых магазинах. Там лучше контроль качества. И крайне маловероятно купить опасное для здоровья мясо. С кисломолочными продуктами меньше риска. А овощи и фрукты можно покупать вообще практически где угодно», — сказал Алексей Калинчев. Он объяснил, из-за чего чаще всего портятся продукты в магазинах и на рынках. «Смотрите внимательно на условия хранения мясных и молочных продуктов в местах их продажи. Холодильные камеры должны быть в рабочем состоянии. В новых и современных магазинах часто рядом с ними даже просто стоять холодно, настолько хорошо они работают. Продукты чаще всего портятся в магазине, когда лежат в проходах в торговом зале и ждут транспортировки в холодильные камеры», — отметил диетолог. При этом с полной уверенностью в качестве молочной продукции до покупки быть нельзя. «К сожалению, узнать, испорчено молоко или нет, можно только в домашних условиях, когда оно скисает раньше указанной даты годности. Я регулярно покупаю такое молоко в сетевых магазинах. Отсюда и привычка проверять его на запах перед употреблением», — добавил эксперт.