Среди освобожденных Россией пленных оказались наемники из США Дрюке и Хьюн

21 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

В числе освобожденных Россией наемников оказались двое граждан США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В числе десяти иностранных военнопленных, которых Россия освободила сегодня, оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя одной из семей. «Россия освободила 39-летнего гражданина США Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина в рамках обмена заключенными при посредничестве Саудовской Аравии», — говорится в сообщении. Оба американца родом из штата Алабама, они были захвачены в плен в начале июня в на востоке Украины. Александер Дрюке и Энди Хьюн считаются первыми гражданами США, плененными союзными войсками в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле допускали, что американцев может ждать смертная казнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может гарантировать, каким будет решение суда. Подобные заявления привели представителей Белого дома «в ужас». Однако 21 сентября Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

В числе десяти иностранных военнопленных, которых Россия освободила сегодня, оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя одной из семей. «Россия освободила 39-летнего гражданина США Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина в рамках обмена заключенными при посредничестве Саудовской Аравии», — говорится в сообщении. Оба американца родом из штата Алабама, они были захвачены в плен в начале июня в на востоке Украины. Александер Дрюке и Энди Хьюн считаются первыми гражданами США, плененными союзными войсками в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле допускали, что американцев может ждать смертная казнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может гарантировать, каким будет решение суда. Подобные заявления привели представителей Белого дома «в ужас». Однако 21 сентября Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.