20 июня 2022

Песков не стал гарантировать жизнь пленным на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков не стал гарантировать, что пленные американцы Дрюке и Хюйн избегут смертной казни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судьба попавших в плен на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн зависит от расследования, российские власти не могут дать гарантию того, что их не приговорят к смертной казни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал он в интервью MSNBC. Так он ответил вопрос, будут ли приговорены пленные американцы к смертной казни также как и ранее приговоренные к смерти судом ДНР Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Пока они не просили о помиловании. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. 16 июня глава ДНР Денис Пушилин доложил, что решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.

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Судьба попавших в плен на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн зависит от расследования, российские власти не могут дать гарантию того, что их не приговорят к смертной казни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал он в интервью MSNBC. Так он ответил вопрос, будут ли приговорены пленные американцы к смертной казни также как и ранее приговоренные к смерти судом ДНР Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Пока они не просили о помиловании. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. 16 июня глава ДНР Денис Пушилин доложил, что решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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