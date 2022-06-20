Песков не стал гарантировать жизнь пленным на Украине

21 июня 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Песков не стал гарантировать, что пленные американцы Дрюке и Хюйн избегут смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судьба попавших в плен на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн зависит от расследования, российские власти не могут дать гарантию того, что их не приговорят к смертной казни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал он в интервью MSNBC. Так он ответил вопрос, будут ли приговорены пленные американцы к смертной казни также как и ранее приговоренные к смерти судом ДНР Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Пока они не просили о помиловании. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. 16 июня глава ДНР Денис Пушилин доложил, что решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Судьба попавших в плен на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн зависит от расследования, российские власти не могут дать гарантию того, что их не приговорят к смертной казни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — сказал он в интервью MSNBC. Так он ответил вопрос, будут ли приговорены пленные американцы к смертной казни также как и ранее приговоренные к смерти судом ДНР Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Пока они не просили о помиловании. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. 16 июня глава ДНР Денис Пушилин доложил, что решение о смертной казни для иностранных наемников примут через месяц. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.