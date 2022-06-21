Кирби: Белый дом «в ужасе» из-за слов Пескова о казни наемников

Заявление о возможной казни американцев, попавших в плен на Украине, является ужасным. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном смертельном приговоре американцам.
«Ужасно, что государственное должностное лицо в России даже предложило смертную казнь американским гражданам… в Украине», — заявил Джон Кирби. Информацию приводит Reuters.
Ранее в Кремле допустили, что пленных американцев Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших на Украине, может ждать смертная казнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может гарантировать, каким будет решение суда.
В ДНР уже приговорили к смертной казни нескольких иностранных наемников, решение пока не исполнили. Они попали в плен в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь гражданам Донбасса.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!