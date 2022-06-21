Кирби: Белый дом «в ужасе» из-за слов Пескова о казни наемников

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
В США отреагировали на возможную казнь американцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление о возможной казни американцев, попавших в плен на Украине, является ужасным. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном смертельном приговоре американцам.

«Ужасно, что государственное должностное лицо в России даже предложило смертную казнь американским гражданам… в Украине», — заявил Джон Кирби. Информацию приводит Reuters.

Ранее в Кремле допустили, что пленных американцев Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших на Украине, может ждать смертная казнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может гарантировать, каким будет решение суда.

В ДНР уже приговорили к смертной казни нескольких иностранных наемников, решение пока не исполнили. Они попали в плен в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь гражданам Донбасса.

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Заявление о возможной казни американцев, попавших в плен на Украине, является ужасным. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном смертельном приговоре американцам. «Ужасно, что государственное должностное лицо в России даже предложило смертную казнь американским гражданам… в Украине», — заявил Джон Кирби. Информацию приводит Reuters. Ранее в Кремле допустили, что пленных американцев Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших на Украине, может ждать смертная казнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может гарантировать, каким будет решение суда. В ДНР уже приговорили к смертной казни нескольких иностранных наемников, решение пока не исполнили. Они попали в плен в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь гражданам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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