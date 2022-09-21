Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием

21 сентября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Вучич прокомментировал возможность использования РФ ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич. «Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал сербский лидер в интервью Newsmax. Таким был его ответ на вопрос журналистов о том, считает ли он блефом заявление Путина о готовности применить все возможные средства поражения для защиты РФ от ядерной угрозы со стороны западных стран НАТО. Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России, в том числе применяя ядерное оружие, 21 сентября. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин применит ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич. «Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал сербский лидер в интервью Newsmax. Таким был его ответ на вопрос журналистов о том, считает ли он блефом заявление Путина о готовности применить все возможные средства поражения для защиты РФ от ядерной угрозы со стороны западных стран НАТО. Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России, в том числе применяя ядерное оружие, 21 сентября. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин применит ядерное оружие.