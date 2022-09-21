21 сентября 2022
20 сентября 2022

Шахматистка из ЯНАО делит первое место на Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из ЯНАО Александра Горячкина делит первое место на Гран-при ФИДЕ
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Казахстана Фото:

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает ТАСС.

«Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана», — пишет «Чемпионат».

Ранее URA.RU рассказывало, что семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Глава региона получил соответствующее письмо.

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Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает ТАСС. «Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана», — пишет «Чемпионат». Ранее URA.RU рассказывало, что семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Глава региона получил соответствующее письмо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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