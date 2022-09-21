Шахматистка из ЯНАО делит первое место на Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана», — пишет «Чемпионат».
Ранее URA.RU рассказывало, что семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Глава региона получил соответствующее письмо.
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