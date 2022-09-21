Шахматистка из ЯНАО делит первое место на Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из ЯНАО Александра Горячкина делит первое место на Гран-при ФИДЕ

22 сентября 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Казахстана Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает ТАСС. «Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана», — пишет «Чемпионат». Ранее URA.RU рассказывало, что семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Глава региона получил соответствующее письмо.

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина делит первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает ТАСС. «Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана», — пишет «Чемпионат». Ранее URA.RU рассказывало, что семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Глава региона получил соответствующее письмо.