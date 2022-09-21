«Коммерсант»: Киев обменял Медведчука на пленных националистов

22 сентября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Москва и Киев провели обмен пленными, среди них Виктор Медведчук Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, Украине — 205 пленных националистов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в офисе президента Украины. «Обменяли 205 героев на одного предателя [Медведчука] и 49 россиян», — сообщает издание со ссылкой на источник в Киеве. Обмен пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Ранее Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Среди них оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Медведчука задержали в апреле, он просил обменять его на пленных украинских военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями являются освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, Украине — 205 пленных националистов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в офисе президента Украины. «Обменяли 205 героев на одного предателя [Медведчука] и 49 россиян», — сообщает издание со ссылкой на источник в Киеве. Обмен пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Ранее Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ. Среди них оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Медведчука задержали в апреле, он просил обменять его на пленных украинских военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями являются освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.