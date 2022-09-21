В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школах

22 сентября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Вице-спикер ГД Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы Фото: пресс-служба Госдумы Необходимо вернуть начальную военную подготовку в школы. Свою идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову. «Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — передал Чернышов РИА «Новости». С 1 сентября учеников российских школ обязали поднимать государственный флаг и петь гимн. Также школьникам пообещали увеличить количество уроков истории. Кроме того, в школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний.

Необходимо вернуть начальную военную подготовку в школы. Свою идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову. «Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — передал Чернышов РИА «Новости». С 1 сентября учеников российских школ обязали поднимать государственный флаг и петь гимн. Также школьникам пообещали увеличить количество уроков истории. Кроме того, в школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний.