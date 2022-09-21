21 сентября 2022

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-спикер ГД Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы Фото:

Необходимо вернуть начальную военную подготовку в школы. Свою идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову.

«Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — передал Чернышов РИА «Новости».

С 1 сентября учеников российских школ обязали поднимать государственный флаг и петь гимн. Также школьникам пообещали увеличить количество уроков истории. Кроме того, в школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний.

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Необходимо вернуть начальную военную подготовку в школы. Свою идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову. «Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — передал Чернышов РИА «Новости». С 1 сентября учеников российских школ обязали поднимать государственный флаг и петь гимн. Также школьникам пообещали увеличить количество уроков истории. Кроме того, в школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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