Курс доллара подскочил на открытии торгов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Доллар и евро укрепились на открытии торгов на Мосбирже Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

На открытии торгов на московской бирже замечено укрепление доллара и евро по отношению к рублю. Об этом сообщает официальный сайт Московской биржи.

Доллар укрепился с 60,2 до 61,12 рублей. Евро подорожал с 60,1 до 60.4.

Ранее Мосбиржа 5 сентября приостанавливала торги на валютном рынке драгоценных металлов. Причины не уточнялись.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

На открытии торгов на московской бирже замечено укрепление доллара и евро по отношению к рублю. Об этом сообщает официальный сайт Московской биржи. Доллар укрепился с 60,2 до 61,12 рублей. Евро подорожал с 60,1 до 60.4. Ранее Мосбиржа 5 сентября приостанавливала торги на валютном рынке драгоценных металлов. Причины не уточнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...