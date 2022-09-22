Курс доллара подскочил на открытии торгов

Доллар и евро укрепились на открытии торгов на Мосбирже
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020-2022
На открытии торгов на московской бирже замечено укрепление доллара и евро по отношению к рублю. Об этом сообщает официальный сайт Московской биржи.
Доллар укрепился с 60,2 до 61,12 рублей. Евро подорожал с 60,1 до 60.4.
Ранее Мосбиржа 5 сентября приостанавливала торги на валютном рынке драгоценных металлов. Причины не уточнялись.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews