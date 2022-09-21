В Тюменской области муж убил жену за отказ сажать картошку

Мужчина убил жену, с которой был вместе 37 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области зарезал свою супругу, так как она отказалась помочь ему сажать картошку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Пара была жената 37 лет.

«17 мая Николай Бабаков употреблял спиртные напитки с супругой. Воодушевленный алкоголем, он решил посадить картофель, на помощь позвал жену, но она отказалась. Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в живот потерпевшей. Женщина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что был женат на своей супруге 37 лет и признался, что избивал ее, но за нож взялся впервые. За убийство жителя области на восемь лет отправили в колонию строгого режима.