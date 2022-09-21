21 сентября 2022

В Тюменской области муж убил жену за отказ сажать картошку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина убил жену, с которой был вместе 37 лет Фото:

Житель Тюменской области зарезал свою супругу, так как она отказалась помочь ему сажать картошку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Пара была жената 37 лет.

«17 мая Николай Бабаков употреблял спиртные напитки с супругой. Воодушевленный алкоголем, он решил посадить картофель, на помощь позвал жену, но она отказалась. Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в живот потерпевшей. Женщина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что был женат на своей супруге 37 лет и признался, что избивал ее, но за нож взялся впервые. За убийство жителя области на восемь лет отправили в колонию строгого режима.

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Житель Тюменской области зарезал свою супругу, так как она отказалась помочь ему сажать картошку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Пара была жената 37 лет. «17 мая Николай Бабаков употреблял спиртные напитки с супругой. Воодушевленный алкоголем, он решил посадить картофель, на помощь позвал жену, но она отказалась. Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в живот потерпевшей. Женщина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что был женат на своей супруге 37 лет и признался, что избивал ее, но за нож взялся впервые. За убийство жителя области на восемь лет отправили в колонию строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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