21 сентября 2022

Силовики поймали рецидивиста, который убил и сжег свердловчанина на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомного поймали сотрудники уголовного розыска Фото:

В Екатеринбурге поймали бывшего грабителя, который, выпивая на кладбище, до смерти избил и сжег собутыльника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На территории Никольского кладбища в Екатеринбурге было обнаружено тело местного жителя с телесными повреждениями в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, а также следами ожогов», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что силовики сразу поймали бродягу, который признался в убийстве.

Им оказался рецидивист, ранее судимый за кражу, грабеж и другие преступления. Он признался, что поссорился с собутыльником, с которым выпивал на кладбище. Во время конфликта бездомный до смерти избил друга, а затем облил его тело спиртом и поджег.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что убийцу поймали сотрудники уголовного розыска. Бездомный находился в доме своего знакомого.

Ранее в Свердловской области осудили мужчину в берцах, который избил своего друга в Ревде. Его приговорили к 14,5 года колонии.

Фото:

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В Екатеринбурге поймали бывшего грабителя, который, выпивая на кладбище, до смерти избил и сжег собутыльника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «На территории Никольского кладбища в Екатеринбурге было обнаружено тело местного жителя с телесными повреждениями в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, а также следами ожогов», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что силовики сразу поймали бродягу, который признался в убийстве. Им оказался рецидивист, ранее судимый за кражу, грабеж и другие преступления. Он признался, что поссорился с собутыльником, с которым выпивал на кладбище. Во время конфликта бездомный до смерти избил друга, а затем облил его тело спиртом и поджег. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что убийцу поймали сотрудники уголовного розыска. Бездомный находился в доме своего знакомого. Ранее в Свердловской области осудили мужчину в берцах, который избил своего друга в Ревде. Его приговорили к 14,5 года колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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