Силовики поймали рецидивиста, который убил и сжег свердловчанина на кладбище

Бездомного поймали сотрудники уголовного розыска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге поймали бывшего грабителя, который, выпивая на кладбище, до смерти избил и сжег собутыльника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На территории Никольского кладбища в Екатеринбурге было обнаружено тело местного жителя с телесными повреждениями в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, а также следами ожогов», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что силовики сразу поймали бродягу, который признался в убийстве.

Им оказался рецидивист, ранее судимый за кражу, грабеж и другие преступления. Он признался, что поссорился с собутыльником, с которым выпивал на кладбище. Во время конфликта бездомный до смерти избил друга, а затем облил его тело спиртом и поджег.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что убийцу поймали сотрудники уголовного розыска. Бездомный находился в доме своего знакомого.

Ранее в Свердловской области осудили мужчину в берцах, который избил своего друга в Ревде. Его приговорили к 14,5 года колонии.