14 сентября 2022

Суд наказал свердловчанина в берцах, до смерти избившего бывшего сокамерника

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, фссп, зал суда, суд, конвой
Андрею Блицыну вынесли приговор в Ревдинском городском суде Фото:

Житель Ревды (Свердловская область), обутый в берцы, до смерти избил друга, за что получил 14,5 года колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ревдинский городской суд назначил Андрею Блицыну наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Свердловчанина отправят в колонию особого режима.

В конце мая Блицын выпивал с бывшим сокамерником и, поссорившись с ним, начал жестоко избивать ногами в берцах и руками. После этого он попросил выпустить его из квартиры, но пострадавший не смог открыть дверь. Тогда Блицын убил его, а затем выломал дверь.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Кировграда, убившем друга, к которому пришел в гости. Поводом для насилия стал слишком грязный унитаз, в который убийца отказывался справлять нужду.

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Житель Ревды (Свердловская область), обутый в берцы, до смерти избил друга, за что получил 14,5 года колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Андрею Блицыну наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Свердловчанина отправят в колонию особого режима. В конце мая Блицын выпивал с бывшим сокамерником и, поссорившись с ним, начал жестоко избивать ногами в берцах и руками. После этого он попросил выпустить его из квартиры, но пострадавший не смог открыть дверь. Тогда Блицын убил его, а затем выломал дверь. Ранее URA.RU сообщало о жителе Кировграда, убившем друга, к которому пришел в гости. Поводом для насилия стал слишком грязный унитаз, в который убийца отказывался справлять нужду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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