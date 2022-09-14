Суд наказал свердловчанина в берцах, до смерти избившего бывшего сокамерника

15 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Андрею Блицыну вынесли приговор в Ревдинском городском суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Ревды (Свердловская область), обутый в берцы, до смерти избил друга, за что получил 14,5 года колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Андрею Блицыну наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Свердловчанина отправят в колонию особого режима. В конце мая Блицын выпивал с бывшим сокамерником и, поссорившись с ним, начал жестоко избивать ногами в берцах и руками. После этого он попросил выпустить его из квартиры, но пострадавший не смог открыть дверь. Тогда Блицын убил его, а затем выломал дверь. Ранее URA.RU сообщало о жителе Кировграда, убившем друга, к которому пришел в гости. Поводом для насилия стал слишком грязный унитаз, в который убийца отказывался справлять нужду.

Житель Ревды (Свердловская область), обутый в берцы, до смерти избил друга, за что получил 14,5 года колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Андрею Блицыну наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Свердловчанина отправят в колонию особого режима. В конце мая Блицын выпивал с бывшим сокамерником и, поссорившись с ним, начал жестоко избивать ногами в берцах и руками. После этого он попросил выпустить его из квартиры, но пострадавший не смог открыть дверь. Тогда Блицын убил его, а затем выломал дверь. Ранее URA.RU сообщало о жителе Кировграда, убившем друга, к которому пришел в гости. Поводом для насилия стал слишком грязный унитаз, в который убийца отказывался справлять нужду.