Трактор загорелся на обочине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Армавирской, 26 в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор, который успели остановить на обочине. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Трактор загорелся на обочине. Когда я проезжал, от него шел густой столб дыма», — рассказал очевидец. Он опубликовал фотографии происшествия. Причины возгорания пока неизвестны.

URA.RU обратилось в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади восемь квадратных метро горел трактор. В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пожарные быстро справились с огнем.

Ранее очевидцы сообщали об автомобиле, загоревшемся на перекрестке в Екатеринбурге. На место выезжали семь спасателей, которые остановили пожар.