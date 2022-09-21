21 сентября 2022

В Екатеринбурге на ходу загорелся трактор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по адресу улица Октябрьской революции, 38. Екатеринбург, экскаватор, экскаваторщик
Трактор загорелся на обочине Фото:

На улице Армавирской, 26 в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор, который успели остановить на обочине. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Трактор загорелся на обочине. Когда я проезжал, от него шел густой столб дыма», — рассказал очевидец. Он опубликовал фотографии происшествия. Причины возгорания пока неизвестны.

URA.RU обратилось в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади восемь квадратных метро горел трактор. В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пожарные быстро справились с огнем.

Ранее очевидцы сообщали об автомобиле, загоревшемся на перекрестке в Екатеринбурге. На место выезжали семь спасателей, которые остановили пожар.

Фото:

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На улице Армавирской, 26 в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор, который успели остановить на обочине. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Трактор загорелся на обочине. Когда я проезжал, от него шел густой столб дыма», — рассказал очевидец. Он опубликовал фотографии происшествия. Причины возгорания пока неизвестны. URA.RU обратилось в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади восемь квадратных метро горел трактор. В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пожарные быстро справились с огнем. Ранее очевидцы сообщали об автомобиле, загоревшемся на перекрестке в Екатеринбурге. На место выезжали семь спасателей, которые остановили пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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