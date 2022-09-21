Курганский избирком поможет Донбассу в референдуме о вхождении в состав России

Курганский избирком готов помочь коллегам из освобожденных территорий в организации референдума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Избирательная комиссия Курганской области окажет содействие Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям в референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального избиркома.

«Избирательная комиссия Курганской области в рамках своих полномочий взаимодействует с избирательными органами иностранных государств. Оказывает содействие в части предоставления оборудования для организации голосования на участках референдума. Формирование комиссий и обеспечение голосования организовывают граждане данных республик и территорий», — указано в опубликованном сообщении. В Избирательную комиссию также направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать как будет организована процедура голосования в регионе, по каким адресам будут расположены избирательные участки. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в регионах России, в том числе на Урале, будут организованы избирательные участки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент России Владимир путин, ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.