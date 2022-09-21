Избирком назвал место проведения референдума в Перми

В Перми организован участок для голосования 23—27 сентября по вопросу вхождения освобожденных территорий Украины в состав РФ. Он будет расположен в общественном центре «Синергия» на ул. Монастырская, 96. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизбирком.
«В Пермском крае жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на стационарных участках, расположенных в общественном центре „Синергия“ по адресу г. Пермь, ул. Монастырская 96. Избирательная комиссия Пермского края в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона», — говорится в сообщении.
Участок будет работать с 8.00 27 сентября. С 23 по 26 сентября комиссии по проведению референдумов (они состоят из жителей этих территорий), будут выезжать в муниципалитеты Прикамья для организации голосования вне помещения.
В ходе специальной военной операции, которую Россия проводит с 24 февраля, удалось освободить территории Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР. По инициативе местных жителей здесь пройдут референдумы о вхождении в состав РФ.
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