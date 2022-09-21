21 сентября 2022

В Кургане поставили в новом месте снесенный памятник Ленину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину у здания КПРФ. Курган
Памятник установили недавно Фото:

В Кургане установили в новом месте памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Памятник установили возле здания горкома КПРФ. Судя по всему его установили недавно», — рассказал корреспондент.

На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий у представителе руководства местного отделения КПРФ. На момент написания новости, на звонки корреспондента никто не ответил.

Памятник с 1960 года располагался по адресу ул. Карбышева, 52. Позже, по словам представителей мэрии, скульптура сильно разрушилась, поскольку был выполнена из бетона, и не подлежала транспортировке и восстановлению. Памятник передали представителям городского отделения КПРФ. Члены партии планировали отреставрировать его за собственные средства.

Памятник Ленину у здания КПРФ. Курган
Памятник установили возле здания горкома КПРФ
Фото:

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В Кургане установили в новом месте памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Памятник установили возле здания горкома КПРФ. Судя по всему его установили недавно», — рассказал корреспондент. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий у представителе руководства местного отделения КПРФ. На момент написания новости, на звонки корреспондента никто не ответил. Памятник с 1960 года располагался по адресу ул. Карбышева, 52. Позже, по словам представителей мэрии, скульптура сильно разрушилась, поскольку был выполнена из бетона, и не подлежала транспортировке и восстановлению. Памятник передали представителям городского отделения КПРФ. Члены партии планировали отреставрировать его за собственные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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