В Кургане установили в новом месте памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Памятник установили возле здания горкома КПРФ. Судя по всему его установили недавно», — рассказал корреспондент.
На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий у представителе руководства местного отделения КПРФ. На момент написания новости, на звонки корреспондента никто не ответил.
Памятник с 1960 года располагался по адресу ул. Карбышева, 52. Позже, по словам представителей мэрии, скульптура сильно разрушилась, поскольку был выполнена из бетона, и не подлежала транспортировке и восстановлению. Памятник передали представителям городского отделения КПРФ. Члены партии планировали отреставрировать его за собственные средства.
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В Кургане установили в новом месте памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Памятник установили возле здания горкома КПРФ. Судя по всему его установили недавно», — рассказал корреспондент. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий у представителе руководства местного отделения КПРФ. На момент написания новости, на звонки корреспондента никто не ответил. Памятник с 1960 года располагался по адресу ул. Карбышева, 52. Позже, по словам представителей мэрии, скульптура сильно разрушилась, поскольку был выполнена из бетона, и не подлежала транспортировке и восстановлению. Памятник передали представителям городского отделения КПРФ. Члены партии планировали отреставрировать его за собственные средства.