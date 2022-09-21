Памятник установили недавно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане установили в новом месте памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Памятник установили возле здания горкома КПРФ. Судя по всему его установили недавно», — рассказал корреспондент.

На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий у представителе руководства местного отделения КПРФ. На момент написания новости, на звонки корреспондента никто не ответил.

Памятник с 1960 года располагался по адресу ул. Карбышева, 52. Позже, по словам представителей мэрии, скульптура сильно разрушилась, поскольку был выполнена из бетона, и не подлежала транспортировке и восстановлению. Памятник передали представителям городского отделения КПРФ. Члены партии планировали отреставрировать его за собственные средства.