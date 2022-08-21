В Кургане снесенный памятник Ленину передадут коммунистам

От демонтированного памятника Ленину на участке остался только бетонный постамент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник советском политику Владимиру Ленину, ранее демонтированный с территории по адресу ул. Карбышева, 52, передадут горкому коммунистической партии РФ (КПРФ). Об этом URA.RU в ответ на запрос ответили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Скульптура В.И. Ленина, которая была установлена на территории ул. Карбышева, 52, находится на хранении у лица, которое демонтировало данную малую архитектурную форму (МАФ). В настоящий момент достигнута договоренность о передаче данного МАФа городскому отделению КПРФ», — утверждают в администрации города.

В разговоре с URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов подтвердил информацию о передаче памятника Ленину партии. «Да, у нас есть такая договоренность с мэрией. Сейчас объект находится на ответственном хранении у будущего застройщика территории. В ближайшее время памятник передадут партии, в планах реставрировать за свои средства», — говорит Зырянов.

До этого URA.RU писало, что аварийное здание на территории по адресу ул. Карбышева, 52, где находится аварийное здание и оставшийся от памятника постамент, отдали под развитие комплексной территории. В скором времени на данном участке появятся новые жилые дома.