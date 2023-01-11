В Кремле высказались о запрете фильма «Чебурашка» на Украине

В Кремле считают, что на Украине родители должны объяснить свои детям введение запрета на просмотр фильма «Чебурашка». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как можно объяснить это решение украинского президента Владимира Зеленского.
«Это [решение] не нам надо объяснять. Это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», — полагает Песков.
Плакаты с перечеркнутым крестом Чебурашкой и надписью «оккупант» ранее появились в киевских школах. В России за 10 дней фильм собрал 3 млрд рублей. Он стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Успех фильма оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле считают, что на Украине родители должны объяснить свои детям введение запрета на просмотр фильма «Чебурашка». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как можно объяснить это решение украинского президента Владимира Зеленского. «Это [решение] не нам надо объяснять. Это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», — полагает Песков. Плакаты с перечеркнутым крестом Чебурашкой и надписью «оккупант» ранее появились в киевских школах. В России за 10 дней фильм собрал 3 млрд рублей. Он стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Успех фильма оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.