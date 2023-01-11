Чебурашку признали «оккупантом» на Украине

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Евгений Куйвашев в футболке
Чебурашку назвали оккупантом в украинской столице, пишет «Украина.ру» Фото:

В киевских школах появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. Об этом сообщает «Украина.ру».

В издании опубликовали плакат, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Над героем расположена подпись «оккупант». В издании считают, что это связано с кассовым успехом одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году. За последние 10 дней фильм собрал три миллиарда рублей на территории РФ. «Видимо, фильмом заинтересовались и украинские дети — а для бандеровцев любой интерес украинцев к России, что нож острый», — предположили в telegram-канале издания.

Художественный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Со дня премьеры он собрал более трех миллиардов рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, передает «Национальная служба новостей». Успеху фильма порадовались даже в Кремле, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В киевских школах появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. Об этом сообщает «Украина.ру». В издании опубликовали плакат, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Над героем расположена подпись «оккупант». В издании считают, что это связано с кассовым успехом одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году. За последние 10 дней фильм собрал три миллиарда рублей на территории РФ. «Видимо, фильмом заинтересовались и украинские дети — а для бандеровцев любой интерес украинцев к России, что нож острый», — предположили в telegram-канале издания. Художественный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Со дня премьеры он собрал более трех миллиардов рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, передает «Национальная служба новостей». Успеху фильма порадовались даже в Кремле, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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