Чебурашку признали «оккупантом» на Украине

11 января 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Чебурашку назвали оккупантом в украинской столице, пишет «Украина.ру» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В киевских школах появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. Об этом сообщает «Украина.ру». В издании опубликовали плакат, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Над героем расположена подпись «оккупант». В издании считают, что это связано с кассовым успехом одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году. За последние 10 дней фильм собрал три миллиарда рублей на территории РФ. «Видимо, фильмом заинтересовались и украинские дети — а для бандеровцев любой интерес украинцев к России, что нож острый», — предположили в telegram-канале издания. Художественный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Со дня премьеры он собрал более трех миллиардов рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, передает «Национальная служба новостей». Успеху фильма порадовались даже в Кремле, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В киевских школах появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. Об этом сообщает «Украина.ру». В издании опубликовали плакат, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Над героем расположена подпись «оккупант». В издании считают, что это связано с кассовым успехом одноименного фильма, вышедшего в России в 2022 году. За последние 10 дней фильм собрал три миллиарда рублей на территории РФ. «Видимо, фильмом заинтересовались и украинские дети — а для бандеровцев любой интерес украинцев к России, что нож острый», — предположили в telegram-канале издания. Художественный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Со дня премьеры он собрал более трех миллиардов рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, передает «Национальная служба новостей». Успеху фильма порадовались даже в Кремле, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.