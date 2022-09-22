Политолог Мартынов: референдум в ЛДНР подарит Украине мир

22 сентября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Жители ЛНР и ДНР видят в России свою защиту, сказал Алексей Мартынов (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Проведение референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик подарит Украине мир и окончание гражданской войны. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «При неопределенном статусе с точки зрения международного права у России связаны руки по средствам защиты. При окончательном определении статуса Донбасских республик, например, в качестве субъектов РФ, думаю, что вся горячая фаза противостояния закончится на территории всей Украины. Россия несет на Украину мир. Референдум и дальнейшие процедуры — это ключ к миру. На несколько лет вперед, совершенно точно. Если не совсем с ума сошли в Киеве и кто за ними стоит, то, скорее всего, на этом гражданская война и закончится», — сказал Алексей Мартынов. Он объяснил, как именно будет проходить референдум. «Обычно предполагается три вопроса. Первый — остаться в составе Украины. Второй — независимость и самостоятельность. Третий — обращение к России с просьбой принять их в свой состав. Учитывая крымский прецедент, я думаю, что если не 100%, то 95% за возвращение в Россию. Потому что это безопасность. Это будущее для них и их детей, в котором нет войны», — отметил политолог. Мартынов добавил, что решение о вступление в состав РФ должно пройти несколько этапов. «Думаю, что российские граждане в большинстве тоже не против. Дальше идет обращение к России, решение двух палат Федерального собрания и президент. И тогда эти субъекты будут защищены не хуже, чем Крым и Севастополь. Это как минимум несколько лет мира», — сообщил директор института. Собеседник URA.RU рассказал, почему не все переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик ответили в опросе, что придут на референдум. «Около 85% планируют принять участие. При том, что 15% — это те, кто по разным причинам физически не могут. К кому-то придут с урнами. Более 90% — за. Остальные 9,7% — люди, которые до сих пор не могут в себя прийти от ужаса и страха и на всякий случай не отвечают», — заключил эксперт. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проведение референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик подарит Украине мир и окончание гражданской войны. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «При неопределенном статусе с точки зрения международного права у России связаны руки по средствам защиты. При окончательном определении статуса Донбасских республик, например, в качестве субъектов РФ, думаю, что вся горячая фаза противостояния закончится на территории всей Украины. Россия несет на Украину мир. Референдум и дальнейшие процедуры — это ключ к миру. На несколько лет вперед, совершенно точно. Если не совсем с ума сошли в Киеве и кто за ними стоит, то, скорее всего, на этом гражданская война и закончится», — сказал Алексей Мартынов. Он объяснил, как именно будет проходить референдум. «Обычно предполагается три вопроса. Первый — остаться в составе Украины. Второй — независимость и самостоятельность. Третий — обращение к России с просьбой принять их в свой состав. Учитывая крымский прецедент, я думаю, что если не 100%, то 95% за возвращение в Россию. Потому что это безопасность. Это будущее для них и их детей, в котором нет войны», — отметил политолог. Мартынов добавил, что решение о вступление в состав РФ должно пройти несколько этапов. «Думаю, что российские граждане в большинстве тоже не против. Дальше идет обращение к России, решение двух палат Федерального собрания и президент. И тогда эти субъекты будут защищены не хуже, чем Крым и Севастополь. Это как минимум несколько лет мира», — сообщил директор института. Собеседник URA.RU рассказал, почему не все переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик ответили в опросе, что придут на референдум. «Около 85% планируют принять участие. При том, что 15% — это те, кто по разным причинам физически не могут. К кому-то придут с урнами. Более 90% — за. Остальные 9,7% — люди, которые до сих пор не могут в себя прийти от ужаса и страха и на всякий случай не отвечают», — заключил эксперт. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.