Кремль: вручение повесток на митингах не противоречит закону 22 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 + Песков заявил, что вручение повесток на митингах законно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вручение повесток на антивоенных митингах не противоречит закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (вручение повесток — прим. ред.) не противоречит закону», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также отметил, что информация об ажиотаже в аэропортах (якобы россияне массово скупают билеты за границу) сильно преувеличена. «Очень много фейковой информации появляется. Поэтому нужно внимательно к ней относиться, чтобы не становиться жертвами обмана», — отметил Песков. Вручение повесток на антивоенных митингах не противоречит закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (вручение повесток — прим. ред.) не противоречит закону», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также отметил, что информация об ажиотаже в аэропортах (якобы россияне массово скупают билеты за границу) сильно преувеличена. «Очень много фейковой информации появляется. Поэтому нужно внимательно к ней относиться, чтобы не становиться жертвами обмана», — отметил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям