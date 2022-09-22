Кремль: вручение повесток на митингах не противоречит закону

Песков заявил, что вручение повесток на митингах законно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вручение повесток на антивоенных митингах не противоречит закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это (вручение повесток — прим. ред.) не противоречит закону», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Официальный представитель Кремля также отметил, что информация об ажиотаже в аэропортах (якобы россияне массово скупают билеты за границу) сильно преувеличена. «Очень много фейковой информации появляется. Поэтому нужно внимательно к ней относиться, чтобы не становиться жертвами обмана», — отметил Песков.
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