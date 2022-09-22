Кремль: вручение повесток на митингах не противоречит закону

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что вручение повесток на митингах законно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вручение повесток на антивоенных митингах не противоречит закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это (вручение повесток — прим. ред.) не противоречит закону», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Официальный представитель Кремля также отметил, что информация об ажиотаже в аэропортах (якобы россияне массово скупают билеты за границу) сильно преувеличена. «Очень много фейковой информации появляется. Поэтому нужно внимательно к ней относиться, чтобы не становиться жертвами обмана», — отметил Песков.

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Вручение повесток на антивоенных митингах не противоречит закону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (вручение повесток — прим. ред.) не противоречит закону», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также отметил, что информация об ажиотаже в аэропортах (якобы россияне массово скупают билеты за границу) сильно преувеличена. «Очень много фейковой информации появляется. Поэтому нужно внимательно к ней относиться, чтобы не становиться жертвами обмана», — отметил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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