Инцидент произошел после того, как пострадавший обматерил убийцу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель одного из сел Свердловской области зарезал своего соседа, с которым, будучи пьяным, поссорился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому местному жителю удар ножом в область шеи, в результате чего пострадавший скончался», — говорится в сообщении ведомства. Причиной, по данным правоохранителей, стала ссора, в ходе которой сосед обматерил убийцу.

Следователи провели экспертизы и опросили свидетелей поножовщины о произошедшем. Сам свердловчанин признался в убийстве и показал нож, которым был убит сосед. Суд отправил подозреваемого в СИЗО

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ранее напавшего свердловчанина судили за кражу. «Сыщики уголовного розыска установили, что убийство произошло в ходе бытовой ссоры после того, как потерпевший стал ругаться со своим соседом и высказался в его адрес нецензурной бранью», — уточнил Горелых.

Ранее силовики сообщали, что в Екатеринбурге был пойман бездомный, который до смерти избил, а затем, облив спиртом, сжег собутыльника на кладбище. Он признал вину.

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области