21 сентября 2022

Свердловский военкомат выпустил приказ о мобилизации. Документ

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Получить повестки могут свердловские офицеры Фото:

Военный комиссариат Свердловской области опубликовал указ о частичной мобилизации, согласно которому офицеры, получившие повестки, должны явиться в военкомат и не покидать место жительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте комиссариата.

«В рамках исполнения указа Президента РФ <…> военным комиссаром Свердловской области подписан соответствующий приказ», — говорится на сайте. Приказ предполагает, что частичной мобилизации подлежат прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса.

Они должны приехать в военкомат, если получили повестку. Условием для призыва является постоянное проживание в Свердловской области. В военкомате не раскрываются данные о точном числе людей, подлежащих мобилизации.

Фото:
Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Он отмечал, что в первую очередь будут призваны те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и специальное образование.

Ранее корреспондент URA.RU пообщалась с екатеринбуржцами, которые уже пришли в военкоматы. Очередей там пока что нет, но люди приходят постоянно.

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Военный комиссариат Свердловской области опубликовал указ о частичной мобилизации, согласно которому офицеры, получившие повестки, должны явиться в военкомат и не покидать место жительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте комиссариата. «В рамках исполнения указа Президента РФ <…> военным комиссаром Свердловской области подписан соответствующий приказ», — говорится на сайте. Приказ предполагает, что частичной мобилизации подлежат прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса. Они должны приехать в военкомат, если получили повестку. Условием для призыва является постоянное проживание в Свердловской области. В военкомате не раскрываются данные о точном числе людей, подлежащих мобилизации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Он отмечал, что в первую очередь будут призваны те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и специальное образование. Ранее корреспондент URA.RU пообщалась с екатеринбуржцами, которые уже пришли в военкоматы. Очередей там пока что нет, но люди приходят постоянно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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