Свердловский военкомат выпустил приказ о мобилизации. Документ

22 сентября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Получить повестки могут свердловские офицеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссариат Свердловской области опубликовал указ о частичной мобилизации, согласно которому офицеры, получившие повестки, должны явиться в военкомат и не покидать место жительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте комиссариата. «В рамках исполнения указа Президента РФ <…> военным комиссаром Свердловской области подписан соответствующий приказ», — говорится на сайте. Приказ предполагает, что частичной мобилизации подлежат прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса. Они должны приехать в военкомат, если получили повестку. Условием для призыва является постоянное проживание в Свердловской области. В военкомате не раскрываются данные о точном числе людей, подлежащих мобилизации. Фото: официальный сайт военного комиссариата Свердловской области Фото: официальный сайт военного комиссариата Свердловской области Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Он отмечал, что в первую очередь будут призваны те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и специальное образование. Ранее корреспондент URA.RU пообщалась с екатеринбуржцами, которые уже пришли в военкоматы. Очередей там пока что нет, но люди приходят постоянно.

Военный комиссариат Свердловской области опубликовал указ о частичной мобилизации, согласно которому офицеры, получившие повестки, должны явиться в военкомат и не покидать место жительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте комиссариата. «В рамках исполнения указа Президента РФ <…> военным комиссаром Свердловской области подписан соответствующий приказ», — говорится на сайте. Приказ предполагает, что частичной мобилизации подлежат прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса. Они должны приехать в военкомат, если получили повестку. Условием для призыва является постоянное проживание в Свердловской области. В военкомате не раскрываются данные о точном числе людей, подлежащих мобилизации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Он отмечал, что в первую очередь будут призваны те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и специальное образование. Ранее корреспондент URA.RU пообщалась с екатеринбуржцами, которые уже пришли в военкоматы. Очередей там пока что нет, но люди приходят постоянно.