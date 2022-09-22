Bloomberg: ЕС тайно отменяет запрет на уголь и древесину из РФ

22 сентября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Иностранные компании могут помогать транспортировать российский уголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз хочет тайно транспортировать санкционные товары из России, в том числе уголь и дерево. Статью об этом выпустило издание Bloomberg. «Страны, входящие в Евросоюз, в том числе Польша и страны Балтии, выступают против санкций в отношении российского угля. Еврокомиссия тайно выпустила документ, исходя из которого иностранные компании могут помогать транспортировать, финансировать или страховать продажу российского угля и древесины», — говорится в материале. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Ее основные цели — демилитаризация, денацификация территории и спасение мирного населения Донбасса, в течение восьми лет подвергавшегося постоянным обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел экономические санкции против РФ. В пятом пакете обсуждалось частичное либо полное эмбарго на российский газ. Позже Евросоюз перешел к обсуждению установки «потолка цен» на российские энергоресурсы. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад, если будет введено ограничение цен.

Евросоюз хочет тайно транспортировать санкционные товары из России, в том числе уголь и дерево. Статью об этом выпустило издание Bloomberg. «Страны, входящие в Евросоюз, в том числе Польша и страны Балтии, выступают против санкций в отношении российского угля. Еврокомиссия тайно выпустила документ, исходя из которого иностранные компании могут помогать транспортировать, финансировать или страховать продажу российского угля и древесины», — говорится в материале. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля этого года. Ее основные цели — демилитаризация, денацификация территории и спасение мирного населения Донбасса, в течение восьми лет подвергавшегося постоянным обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел экономические санкции против РФ. В пятом пакете обсуждалось частичное либо полное эмбарго на российский газ. Позже Евросоюз перешел к обсуждению установки «потолка цен» на российские энергоресурсы. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал западные санкции глупостью. Он пообещал, что РФ не будет поставлять газ, нефть и уголь на Запад, если будет введено ограничение цен.