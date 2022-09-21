В ХМАО предприниматель требует пересмотреть приговор осужденному экс-мэру

Городилов уверен, что причина кроется в большом иске к мэрии Белого яра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор компании «Интеграция» Евгений Городилов намерен обжаловать решение суда, который оправдал бывшего главу поселка Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Елену Никифорову по обвинению в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и назначил ей наказание только за халатность и превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщил сам Городилов.

«Мы уже запросили копию приговора и в ближайшее время будем обжаловать это решение суда. Позиция судьи нам не совсем понятна. С нашими доводами согласился следственный комитет и прокуратура. Наши доводы подтверждались управлением антимонопольной службы, но суд почему-то оправдал Никифорову по данному обвинению», — сообщил Городилов.

По данным уголовного дела, зимой 2018 года мэрия Белого яра заключила контракт с ООО «Интеграция» на уборку снега в поселении стоимостью 21 миллион рублей. Позже Никифорова стала предпринимать попытки расторжения контракта. А в феврале 2019 года экс-чиновница ввела в поселении чрезвычайное положение, якобы вызванное ненадлежащей уборкой снега, чтобы отстранить предприятие от исполнения контракта и заключить договор с другой фирмой. Собранные следствием доказательства суд счел недостаточными и оправдал обвиняемую по данной статье.

Сам же Городилов уверен, что оправдательное решение вызвано большим иском к администрации Белого Яра. Бизнесмен требует вернуть упущенную выгоду в сумме 19 миллионов рублей. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в суд Сургутского района. Там сообщили, что ответ предоставят только после официального обращения, что и было сделано. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд приговорил ее к одному году и семи месяцам лишения свободы за халатность и превышение должностных полномочий. Никифорова незаконно передала в пользование несколько социальных квартир своим коллегам, предназначенных для переселенцев из ветхого жилья.