19 сентября 2022

Экс-глава поселка из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , чиновница, чиновник, женские руки
Экс-глава поселка Белый Яр получила тюремный срок Фото:

Суд приговорил экс-главу поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) Елену Никифорову к заключению в колонии общего режима на срок 1,7 лет. Суд признал Некифорову виновной в превышение полномочий и халатности, передает журналист URA.RU.

«На основании приведенных обстоятельств учитываю, что подсудимая совершила преступление, работая главой поселения, существенно нарушила права и законные интересы граждан», — сказал судья. Совокупный конечный срок Никифоровой равен одному году и семи месяцем в колонии общего режима. Также в течение 2,6 лет ей запрещено занимать руководящие должности. Она была взята под стражу по окончанию суда.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Белого Яра отстранили от должности из-за уголовного дела. Никифоровой было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, превышение должностных полномочий и по статье 293 УК РФ, халатность.

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Суд приговорил экс-главу поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) Елену Никифорову к заключению в колонии общего режима на срок 1,7 лет. Суд признал Некифорову виновной в превышение полномочий и халатности, передает журналист URA.RU. «На основании приведенных обстоятельств учитываю, что подсудимая совершила преступление, работая главой поселения, существенно нарушила права и законные интересы граждан», — сказал судья. Совокупный конечный срок Никифоровой равен одному году и семи месяцем в колонии общего режима. Также в течение 2,6 лет ей запрещено занимать руководящие должности. Она была взята под стражу по окончанию суда. Ранее URA.RU сообщало, что главу Белого Яра отстранили от должности из-за уголовного дела. Никифоровой было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, превышение должностных полномочий и по статье 293 УК РФ, халатность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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