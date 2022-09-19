Экс-глава поселка из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок

Экс-глава поселка Белый Яр получила тюремный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд приговорил экс-главу поселка Белый Яр (Сургутский район ХМАО) Елену Никифорову к заключению в колонии общего режима на срок 1,7 лет. Суд признал Некифорову виновной в превышение полномочий и халатности, передает журналист URA.RU.

«На основании приведенных обстоятельств учитываю, что подсудимая совершила преступление, работая главой поселения, существенно нарушила права и законные интересы граждан», — сказал судья. Совокупный конечный срок Никифоровой равен одному году и семи месяцем в колонии общего режима. Также в течение 2,6 лет ей запрещено занимать руководящие должности. Она была взята под стражу по окончанию суда.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Белого Яра отстранили от должности из-за уголовного дела. Никифоровой было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, превышение должностных полномочий и по статье 293 УК РФ, халатность.