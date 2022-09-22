В России хотят списать долги по кредитам для мобилизованных россиян В Госдуму внесут закон о кредитной амнистии для мобилизованных россиян 22 сентября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 + В РФ выступают за списание долгов для тех, кто отправляется на спецоперацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме хотят списать долги по кредитам для мобилизованных на спецоперацию россиян. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Об этом URA.RU заявил соавтор документа депутат Сергей Обухов. «Мною уже подготовлен законопроект. Сейчас он на стадии согласования, и я его в ближайшие дни внесу», — сказал он в беседе с журналистами агентства. Ранее главред RT Маргарита Симоньян выступила с подобной инициативой. «Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия», — отметила она, таким образом, призвав списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее о частичной мобилизации россиян заявил президент РФ Владимир Путин, отмечает RT. Она коснется тех, кто находится в запасе, добавляет РАПСИ. В Госдуме хотят списать долги по кредитам для мобилизованных на спецоперацию россиян. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Об этом URA.RU заявил соавтор документа депутат Сергей Обухов. «Мною уже подготовлен законопроект. Сейчас он на стадии согласования, и я его в ближайшие дни внесу», — сказал он в беседе с журналистами агентства. Ранее главред RT Маргарита Симоньян выступила с подобной инициативой. «Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия», — отметила она, таким образом, призвав списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее о частичной мобилизации россиян заявил президент РФ Владимир Путин, отмечает RT. Она коснется тех, кто находится в запасе, добавляет РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям