Симоньян предложила списать долги мобилизованным россиянам 22 сентября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 + Маргарита Симоньян предложила объявить в стране кредитную амнистию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России нужна кредитная амнистия. С таким заявление выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Центробанк рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября указом президента Владимира Путина. С 24 февраля ВС РФ проводят специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. В России нужна кредитная амнистия. С таким заявление выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Центробанк рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября указом президента Владимира Путина. С 24 февраля ВС РФ проводят специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям