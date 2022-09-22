Симоньян предложила списать долги мобилизованным россиянам

Маргарита Симоньян предложила объявить в стране кредитную амнистию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В России нужна кредитная амнистия. С таким заявление выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость», — написала она в своем telegram-канале.
Ранее Центробанк рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября указом президента Владимира Путина. С 24 февраля ВС РФ проводят специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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