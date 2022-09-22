Симоньян предложила списать долги мобилизованным россиянам

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян предложила объявить в стране кредитную амнистию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России нужна кредитная амнистия. С таким заявление выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость», — написала она в своем telegram-канале.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября указом президента Владимира Путина. С 24 февраля ВС РФ проводят специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В России нужна кредитная амнистия. С таким заявление выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия. Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все. Нужна справедливость», — написала она в своем telegram-канале. Ранее Центробанк рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября указом президента Владимира Путина. С 24 февраля ВС РФ проводят специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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