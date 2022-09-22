В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум

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Предложения будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета Фото:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год могут быть увеличены. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Прожиточный минимум предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения. МРОТ вырастет до 16 242 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Правительство РФ уже поддержало эти законопроекты на своем заседании 22 сентября. Предложения будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Исходя из размера прожиточного минимума оценивается нуждаемость населения. От него же зависят суммы социальных выплат. Если повысится прожиточный минимум, то вырастут выплаты для нуждающихся семей с детьми, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Всего нововведение затронет 15 миллионов россиян — это семьи с детьми, пенсионеры, беременные.

По данным Минтруда, годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2023 году составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год могут быть увеличены. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Прожиточный минимум предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения. МРОТ вырастет до 16 242 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Правительство РФ уже поддержало эти законопроекты на своем заседании 22 сентября. Предложения будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета. Исходя из размера прожиточного минимума оценивается нуждаемость населения. От него же зависят суммы социальных выплат. Если повысится прожиточный минимум, то вырастут выплаты для нуждающихся семей с детьми, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Всего нововведение затронет 15 миллионов россиян — это семьи с детьми, пенсионеры, беременные. По данным Минтруда, годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2023 году составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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