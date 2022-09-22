Врач Гридина рассказала, почему опасно есть на бегу

Диетолог Гридина: есть на бегу грозит гастритом и лишним весом

23 сентября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Твердую пищу нужно пережевывать более 20 раз, сказала Наталия Гридина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Когда человек быстро ест, недостаточно тщательно пережевывая пищу, то ему грозит обострение гастрита и появление лишнего веса. Об этом URA.RU рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. «Есть на бегу и плохо пережевывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно», — сказала Наталия Гридина. Помимо опасности набрать несколько лишних килограммов, привычка быстро поглощать пищу вредна для ЖКТ, предупредила диетолог. «Желудок не успевает выработать достаточное количество желудочного сока. Если человек не сделал порядка 20 жевательных движений, то этот кусок остается в желудке надолго. Возникает чувство тяжести. Желудок вырабатывает еще больше сока, чтобы переварить пищу. Из-за этого пищевой комок может уйти через какое-то время, а избытки сока остаться, нарушая целостность слизистой. Это может приводить к обострению гастрита», — предупредила специалист. Она объяснила, как правильно пережевывать пищу, чтобы не навредить себе. «Это нужно делать более 20 раз. К примеру, овощи, так как они твердые и высокоуглеводные. 10 раз в случае, если это что-то мягкое и пюреобразное. Таким образом, чувство насыщения придет гораздо позднее, а ЖКТ будет работать правильно», — заключила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда человек быстро ест, недостаточно тщательно пережевывая пищу, то ему грозит обострение гастрита и появление лишнего веса. Об этом URA.RU рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. «Есть на бегу и плохо пережевывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно», — сказала Наталия Гридина. Помимо опасности набрать несколько лишних килограммов, привычка быстро поглощать пищу вредна для ЖКТ, предупредила диетолог. «Желудок не успевает выработать достаточное количество желудочного сока. Если человек не сделал порядка 20 жевательных движений, то этот кусок остается в желудке надолго. Возникает чувство тяжести. Желудок вырабатывает еще больше сока, чтобы переварить пищу. Из-за этого пищевой комок может уйти через какое-то время, а избытки сока остаться, нарушая целостность слизистой. Это может приводить к обострению гастрита», — предупредила специалист. Она объяснила, как правильно пережевывать пищу, чтобы не навредить себе. «Это нужно делать более 20 раз. К примеру, овощи, так как они твердые и высокоуглеводные. 10 раз в случае, если это что-то мягкое и пюреобразное. Таким образом, чувство насыщения придет гораздо позднее, а ЖКТ будет работать правильно», — заключила собеседница URA.RU.