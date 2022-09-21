21 сентября 2022

Пермяка подозревают в жестоком убийстве своей знакомой

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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Мужчина признался в убийстве Фото:

В Перми по подозрению в жестоком убийстве задержан 29-летний мужчина. Подробности преступления рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия в ночь на 21 сентября пермяк и его 47-летняя знакомая распивали спиртные напитки возле одного из домов по ул. Камчатовская. В какой-то момент между ними произошла ссора и мужчина, схватив кирпич, стал избивать им пермячку по телу и голове. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в следственном управлении.

Во время проведения следственных мероприятий, был установлен подозреваемый в совершении убийства, им оказался 29-летний пермяк. На допросе мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, а впереди его ждет суд.

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В Перми по подозрению в жестоком убийстве задержан 29-летний мужчина. Подробности преступления рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По данным следствия в ночь на 21 сентября пермяк и его 47-летняя знакомая распивали спиртные напитки возле одного из домов по ул. Камчатовская. В какой-то момент между ними произошла ссора и мужчина, схватив кирпич, стал избивать им пермячку по телу и голове. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в следственном управлении. Во время проведения следственных мероприятий, был установлен подозреваемый в совершении убийства, им оказался 29-летний пермяк. На допросе мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, а впереди его ждет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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