Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров привел доказательства приверженности Украины фашистской идеологии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.

«Киевский режим ведет тотальное наступление на русский язык и ущемляет русскоязычное население, уничтожает книги на русском языке, как в фашистской Германии», — заявил он. Трансляция выступления Лаврова ведется на интернет-телевидении ООН.

Еще одним подтверждением приверженности идеологии фашизма, по словам Лаврова, является то, что на Украине много лет население мобилизуют в националистические батальоны. Он подчеркнул, что все происходящее на Украине с 2014 года является безнаказанностью правящих режимов. «Жителей Донбасса убивают только за то, что они не признали результаты госпереворота», — заявил Лавров.

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Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. «Киевский режим ведет тотальное наступление на русский язык и ущемляет русскоязычное население, уничтожает книги на русском языке, как в фашистской Германии», — заявил он. Трансляция выступления Лаврова ведется на интернет-телевидении ООН. Еще одним подтверждением приверженности идеологии фашизма, по словам Лаврова, является то, что на Украине много лет население мобилизуют в националистические батальоны. Он подчеркнул, что все происходящее на Украине с 2014 года является безнаказанностью правящих режимов. «Жителей Донбасса убивают только за то, что они не признали результаты госпереворота», — заявил Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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