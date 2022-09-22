Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка

22 сентября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Лавров привел доказательства приверженности Украины фашистской идеологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. «Киевский режим ведет тотальное наступление на русский язык и ущемляет русскоязычное население, уничтожает книги на русском языке, как в фашистской Германии», — заявил он. Трансляция выступления Лаврова ведется на интернет-телевидении ООН. Еще одним подтверждением приверженности идеологии фашизма, по словам Лаврова, является то, что на Украине много лет население мобилизуют в националистические батальоны. Он подчеркнул, что все происходящее на Украине с 2014 года является безнаказанностью правящих режимов. «Жителей Донбасса убивают только за то, что они не признали результаты госпереворота», — заявил Лавров.

Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. «Киевский режим ведет тотальное наступление на русский язык и ущемляет русскоязычное население, уничтожает книги на русском языке, как в фашистской Германии», — заявил он. Трансляция выступления Лаврова ведется на интернет-телевидении ООН. Еще одним подтверждением приверженности идеологии фашизма, по словам Лаврова, является то, что на Украине много лет население мобилизуют в националистические батальоны. Он подчеркнул, что все происходящее на Украине с 2014 года является безнаказанностью правящих режимов. «Жителей Донбасса убивают только за то, что они не признали результаты госпереворота», — заявил Лавров.