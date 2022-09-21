Тюменцев зовут на митинг из-за Донбасса

В Тюмени пройдет акция в поддержку референдумов в ЛДНР

В Тюмени пройдет патриотическая акция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Тюмени 23 сентября пройдет митинг в поддержку референдумов о присоединении ЛДНР к России. Об этом сообщают журналисты.

«Патриотическая акция „Своих не бросаем“ состоится в Тюмени 23 сентября. Ее проведут в поддержку спецоперации России и референдумов на Донбассе, а также освобожденных территориях Украины», — сообщает издание «Тюменское время».

Митинг пройдет на Цветном бульваре. Начало в 17:00. Согласовано ли мероприятие официально, в сообщении СМИ не указано. Уточнить информацию в комитете по межнациональным отношениям, куда подаются заявки на проведение массовых мероприятий, не удалось: на звонки URA.RU там не ответили.

Ранее жители ЛНР и ДНР, а также других регионов, которые были освобождены в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав Российской Федерации. С 23 по 27 сентября состоятся референдумы по этому вопросу.