21 сентября 2022

Тюменцев зовут на митинг из-за Донбасса

В Тюмени пройдет акция в поддержку референдумов в ЛДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Челябинск, своих не бросаем, мотовилов александр, митинг
В Тюмени пройдет патриотическая акция Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Тюмени 23 сентября пройдет митинг в поддержку референдумов о присоединении ЛДНР к России. Об этом сообщают журналисты.

«Патриотическая акция „Своих не бросаем“ состоится в Тюмени 23 сентября. Ее проведут в поддержку спецоперации России и референдумов на Донбассе, а также освобожденных территориях Украины», — сообщает издание «Тюменское время».

Митинг пройдет на Цветном бульваре. Начало в 17:00. Согласовано ли мероприятие официально, в сообщении СМИ не указано. Уточнить информацию в комитете по межнациональным отношениям, куда подаются заявки на проведение массовых мероприятий, не удалось: на звонки URA.RU там не ответили.

Ранее жители ЛНР и ДНР, а также других регионов, которые были освобождены в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав Российской Федерации. С 23 по 27 сентября состоятся референдумы по этому вопросу.

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В Тюмени 23 сентября пройдет митинг в поддержку референдумов о присоединении ЛДНР к России. Об этом сообщают журналисты. «Патриотическая акция „Своих не бросаем“ состоится в Тюмени 23 сентября. Ее проведут в поддержку спецоперации России и референдумов на Донбассе, а также освобожденных территориях Украины», — сообщает издание «Тюменское время». Митинг пройдет на Цветном бульваре. Начало в 17:00. Согласовано ли мероприятие официально, в сообщении СМИ не указано. Уточнить информацию в комитете по межнациональным отношениям, куда подаются заявки на проведение массовых мероприятий, не удалось: на звонки URA.RU там не ответили. Ранее жители ЛНР и ДНР, а также других регионов, которые были освобождены в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав Российской Федерации. С 23 по 27 сентября состоятся референдумы по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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