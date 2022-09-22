«Ведомости»: компании РФ начали бронировать сотрудников от призыва

23 сентября 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

IT-компании и операторы связи уже готовят списки не подлежащих призыву сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи, подготовку таких документов подтвердили представители двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. Об этом сообщают «Ведомости». Как пишет газета, у операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, ссылаясь на представителя федеральной компании связи. По его словам, такое правило действует еще с советских времен. «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место», — сказал он. Его слова передают «Ведомости». В частности, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, «обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы банка. По его словам, подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации, рассказал он. Вместе с тем, как видно из материала, источник «Ведомостей» в промышленности ссылается на то, что в России огромное количество системообразующих предприятий. По его словам, конкретный список тех, кто может бронировать своих сотрудников, должно сформировать правительство. Частичную мобилизацию в России в ходе спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Она коснется только военных запаса, имеющих армейский опыт и военную специальность, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти призывники получат все социальные гарантии, которые имеют военные, проходящие службу по контракту, отмечает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи, подготовку таких документов подтвердили представители двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. Об этом сообщают «Ведомости». Как пишет газета, у операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, ссылаясь на представителя федеральной компании связи. По его словам, такое правило действует еще с советских времен. «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место», — сказал он. Его слова передают «Ведомости». В частности, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, «обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы банка. По его словам, подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации, рассказал он. Вместе с тем, как видно из материала, источник «Ведомостей» в промышленности ссылается на то, что в России огромное количество системообразующих предприятий. По его словам, конкретный список тех, кто может бронировать своих сотрудников, должно сформировать правительство. Частичную мобилизацию в России в ходе спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Она коснется только военных запаса, имеющих армейский опыт и военную специальность, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти призывники получат все социальные гарантии, которые имеют военные, проходящие службу по контракту, отмечает «Ридус».