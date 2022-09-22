Свердловчане погибли на рыбалке, угорев в палатке

Инцидент произошел в поселке городского типа Гари (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рыбаки из Североуральска (Свердловская область) погибли на рыбалке. По предварительной информации, они угорели в палатке, которая отапливалась газовым обогревателем. Об этом пишет сообщество «Североуральск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбаки поехали на рыбалку и не вернулись. Они угорели в палатке, отапливаемой газовой плиткой», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России по Североуральску. Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ответила журналисту, что инцидент произошел в поселке городского типа Гари (Свердловская область) и перенаправила его в МВД по Гаринскому ГО. «Мы не занимается этим делом. Узнавайте в отделе полиции по пгт Гари», — сказала сотрудница ведомства.

Журналист агентства отправил запрос в ведомство, а также обратился за комментарием в администрацию Гаринского городского округа. На момент публикации новости ответы не получены.

Ранее URA.RU писало, что под Нижним Тагилом из реки выловили тело рыбака. Им оказался 42-летний мужчина.