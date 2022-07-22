Под Нижним Тагилом из реки выловили тело рыбака

Прохожие заметили тело в воде и вызвали спасателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Возле железнодорожной станции «Старатель» под Нижним Тагилом из реки выловили тело мужчины. Об этом сообщает группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

«В 100 метрах от санатория „Ключики“ местными жителями было обнаружено тело рыбака, о чем они сообщили в ЕДДС. На место выехал дежурный катер Спасательной станции. Тело извлечено из воды на берег, об инциденте сообщено в отдел полиции», — рассказали спасатели.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в беседе с URA.RU подтвердил информацию и сообщил, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. «Личность рыбака сотрудники полиции уже установили. Это 42-летний местный житель — гражданин Ивков. Возможно, у мужчины что-то случилось со здоровьем. Сыщики установили очевидцев, которые рассказали, что незадолго до инцидента мужчина рыбачил на реке», — рассказал полковник Горелых.

По словам представителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что за полтора месяца на свердловских водоемах утонули 14 человек.