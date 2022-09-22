22 сентября 2022
21 сентября 2022

У жительницы Курганской области государство конфисковало машину за нарушения ПДД

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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, протокол дтп, составление протокола, авария, виновник дтп, девушка водитель
За пьяную езду у обвиняемой забрали машину и лишили прав на 2,5 года (архивное фото) Фото:

Жительницу города Шадринска Курганской области лишили водительских прав за пьяную езду и конфисковали автомобиль в собственность государства. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2022 года 30-летняя жительница города Шадринска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляла в ночное время принадлежащим ей на праве собственности автомобилем Volvo. На одной из улиц была остановлена сотрудниками ДПС и отстранена от управления автомобилем в связи с наличием алкогольного опьянения более 1 мг/л. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД», — говорится на сайте надзорного ведомства.

За управление машиной в состоянии опьянения женщину лишили водительских прав на 2,5 года, конфисковали автомобиль в пользу государства и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что пьяный курганец напал на водителя с пистолетом и требовал отдать ценное имущество. После задержания злоумышленник попытался сбежать и протащил на машине инспектора ДПС, причинив ему травмы.

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Жительницу города Шадринска Курганской области лишили водительских прав за пьяную езду и конфисковали автомобиль в собственность государства. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в июле 2022 года 30-летняя жительница города Шадринска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляла в ночное время принадлежащим ей на праве собственности автомобилем Volvo. На одной из улиц была остановлена сотрудниками ДПС и отстранена от управления автомобилем в связи с наличием алкогольного опьянения более 1 мг/л. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД», — говорится на сайте надзорного ведомства. За управление машиной в состоянии опьянения женщину лишили водительских прав на 2,5 года, конфисковали автомобиль в пользу государства и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что пьяный курганец напал на водителя с пистолетом и требовал отдать ценное имущество. После задержания злоумышленник попытался сбежать и протащил на машине инспектора ДПС, причинив ему травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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