У жительницы Курганской области государство конфисковало машину за нарушения ПДД

За пьяную езду у обвиняемой забрали машину и лишили прав на 2,5 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу города Шадринска Курганской области лишили водительских прав за пьяную езду и конфисковали автомобиль в собственность государства. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2022 года 30-летняя жительница города Шадринска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляла в ночное время принадлежащим ей на праве собственности автомобилем Volvo. На одной из улиц была остановлена сотрудниками ДПС и отстранена от управления автомобилем в связи с наличием алкогольного опьянения более 1 мг/л. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД», — говорится на сайте надзорного ведомства.

За управление машиной в состоянии опьянения женщину лишили водительских прав на 2,5 года, конфисковали автомобиль в пользу государства и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что пьяный курганец напал на водителя с пистолетом и требовал отдать ценное имущество. После задержания злоумышленник попытался сбежать и протащил на машине инспектора ДПС, причинив ему травмы.