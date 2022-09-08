Пьяный курганец напал на водителя с пистолетом

Сейчас злоумышленник находится под стражей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Белозерское Курганской области будут судить за разбойное нападение на водителя. По данным следствия, 25-летний мужчина угрожал автомобилисту пистолетом и требовал отдать ценное имущество. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

«В ночь на 30 июля обвиняемый, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем ВАЗ-2108 осуществил на дороге принудительную остановку попутной машины и с применением пистолета потребовал от водителя передачи имеющихся у него ценностей. Не найдя в автомобиле потерпевшего ценного имущества, злоумышленник скрылся с места преступления. Позже автомобиль обвиняемого был задержан экипажем ДПС на окраине села Белозерского», — говорится на сайте ведомства.

Также на злоумышленника возбужденно уголовное дело за причинение насилия представителю власти. При попытке задержания мужчина пытался сбежать, протащив на своем автомобиле инспектора ДПС, причинив телесные повреждения. Сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время суд рассмотрит дело по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель угнал машину у своей знакомой в селе Белозерское и врезался в забор после погони сотрудников ДПС. Еще одного автомобилиста курганским полицейским пришлось задерживать с применением оружия. Также сообщалось, что в Частоозерском районе Курганской области экипажу ДПС для задержания нетрезвого водителя в лесу, пришлось стрелять по колесам.