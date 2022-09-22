В Магнитогорске после самоубийства подростка возбудили уголовное дело

В причинах разбирается СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства 16-летнего подростка, совершившего суицид в августе этого года. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мальчик рос в благополучной семье, покончил с собой в августе этого года. По результатам доследственной проверки по факту смерти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ („Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего“)», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

Тело мальчика нашли под окнами дома на улице Труда днем 20 августа. Он оставил предсмертную записку.