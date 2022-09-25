В Кургане риелторы ожидают резкое снижение продаж квартир

Ожидается, что у в Кургане снизятся продажи квартир на рынке вторичной недвижимости. Об этом URA.RU сообщил президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.
«Есть ожидание, что недвижимость вообще сейчас не будет востребована, потому что все сделки идут в основном по ипотеке. Первичка еще будет как-то востребована, а продажа вторички вряд ли», — объяснил Козлов.
По его мнению, в текущей ситуации рынок недвижимости вряд ли будет оживляется. Козлов считает, что из-за ситуации неопределенности люди сейчас будут реже брать ипотеку. Источник, связанный с одним застройщиков, сообщил URA.RU, что бронирование и выход на сделки по покупке квартир в новых домах Кургана горожане не отменяют.
Ранее сообщалось, что цены на вторичную недвижимость в Кургане продолжат снижаться. Это связано с тем, что в начале года они были необоснованно высокими.
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