В Кургане резко подешевели трехкомнатные квартиры

12 сентября 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Меньше чем за год стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 11% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за восемь месяцев на вторичном рынке жилья трехкомнатные квартиры подешевели на 11%. Об этом сообщили представители компании «БК Недвижимость» «Цена всех объектов недвижимости подешевела, но в разной степени: однокомнатных квартир (-4,5%), двухкомнатных (-6,5%), трехкомнатных (-11,0%). Снижение спроса, продолжающееся на местном рынке с апреля 2022 года, явилось главной причиной констатируемого нами понижения цен на квартиры», — указано на сайте компании. При этом в компании отмечают, что ежемесячное снижение цен не превышает пределов статистической погрешности. В августе, по данным аналитиков агентства недвижимости, средняя цена совершенных сделок купли-продажи курганских квартир на вторичном рынке жилья снизилась на 1,5% и составила 36,5 тыс. рублей за квадратный метр. Ранее президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов сообщал URA.RU, что в начале года цены на вторичную недвижимость были необоснованно высокими, поэтому они продолжат снижаться. Цены на новое жилье в регионе, по словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, продолжат расти. Он это, в том числе, связал с подорожанием кредитов для застройщиков и со сменой приоритетов у горожан, которым сейчас важнее размер ежемесячного платежа по ипотеке, чем стоимость квартиры.

В Кургане за восемь месяцев на вторичном рынке жилья трехкомнатные квартиры подешевели на 11%. Об этом сообщили представители компании «БК Недвижимость» «Цена всех объектов недвижимости подешевела, но в разной степени: однокомнатных квартир (-4,5%), двухкомнатных (-6,5%), трехкомнатных (-11,0%). Снижение спроса, продолжающееся на местном рынке с апреля 2022 года, явилось главной причиной констатируемого нами понижения цен на квартиры», — указано на сайте компании. При этом в компании отмечают, что ежемесячное снижение цен не превышает пределов статистической погрешности. В августе, по данным аналитиков агентства недвижимости, средняя цена совершенных сделок купли-продажи курганских квартир на вторичном рынке жилья снизилась на 1,5% и составила 36,5 тыс. рублей за квадратный метр. Ранее президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов сообщал URA.RU, что в начале года цены на вторичную недвижимость были необоснованно высокими, поэтому они продолжат снижаться. Цены на новое жилье в регионе, по словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, продолжат расти. Он это, в том числе, связал с подорожанием кредитов для застройщиков и со сменой приоритетов у горожан, которым сейчас важнее размер ежемесячного платежа по ипотеке, чем стоимость квартиры.