Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт

23 сентября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Турчака, изъявившие желание поучаствовать в мобилизации депутаты не понаслышке знают, каково сейчас жителям Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявление на мобилизацию с целью поучаствовать в спецоперации на Украине. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Заявления направили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол. Их просьбы будут рассмотрены Министерством обороны РФ. Также он отметил, что Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней спецоперации вместе с другими депутатами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Секретарь подчеркнул, что подавшие заявления хорошо знают, каково это — быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по слова президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса от киевского режима. Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявление на мобилизацию с целью поучаствовать в спецоперации на Украине. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Заявления направили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол. Их просьбы будут рассмотрены Министерством обороны РФ. Также он отметил, что Хубезов, Саблин и Милонов с первых дней спецоперации вместе с другими депутатами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Секретарь подчеркнул, что подавшие заявления хорошо знают, каково это — быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по слова президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса от киевского режима. Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.