В России началось уникальное соревнование для амбициозной молодежи

В РФ стартовал второй сезон программы «Я в деле»

23 сентября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Томске прошел первый отборочный турнир второго сезона программы Фото: организаторы программы «Я в деле» В регионах стартовал второй сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле», которая позволяет научиться создавать свой бизнес не по учебникам, а на практике. Участники программы получают возможность лично детально познакомиться со всеми этапами создания бизнеса: от разработки собственной бизнес-идеи до создания прототипах и бизнес-проекта. На всех стадиях программы ее участников консультируют успешные предприниматели, выступающие в качестве экспертов. На площадке Томского госуниверситета на днях прошел первый отборочный турнир, победители которого станут участниками программы и пройдут полный бесплатный курс обучения предпринимательской грамотности. «Навыки предпринимательства и желание открыть свой бизнес крайне востребованы и популярны среди молодежи. Важно помочь ребятам познакомиться с азами бизнес-процесса, узнать, как устроен рынок, и конечно, раскрыть собственный потенциал. Очень важно поверить в себя и не бояться пробовать и ошибаться», — заявил руководитель программы «Я в деле» в Томской области Николай Сидоренко. Турнир «Рынок и капитал», в котором приняли участие около 100 томских студентов, представляет собой симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. Участники турнира могли воспользоваться четырьмя инструментами: «работа по найму», «инвестиции», «бизнес» и «доверительное управление». У всех участников были равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Задачей игры является выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов и выйти в финал. Программа «Я в деле», благодаря которой российская молодежь сможет научиться заниматься бизнесом, была создана в январе нынешнего года. Сейчас она реализуется уже в 63 регионах благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, а также Росмолодежи. Программу полностью поддерживают федеральное правительство и лично премьер РФ Михаил Мишустин. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся вузов региона на сайте явделе.рф . Фото: организаторы программы «Я в деле» Фото: организаторы программы «Я в деле» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах стартовал второй сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле», которая позволяет научиться создавать свой бизнес не по учебникам, а на практике. Участники программы получают возможность лично детально познакомиться со всеми этапами создания бизнеса: от разработки собственной бизнес-идеи до создания прототипах и бизнес-проекта. На всех стадиях программы ее участников консультируют успешные предприниматели, выступающие в качестве экспертов. На площадке Томского госуниверситета на днях прошел первый отборочный турнир, победители которого станут участниками программы и пройдут полный бесплатный курс обучения предпринимательской грамотности. «Навыки предпринимательства и желание открыть свой бизнес крайне востребованы и популярны среди молодежи. Важно помочь ребятам познакомиться с азами бизнес-процесса, узнать, как устроен рынок, и конечно, раскрыть собственный потенциал. Очень важно поверить в себя и не бояться пробовать и ошибаться», — заявил руководитель программы «Я в деле» в Томской области Николай Сидоренко. Турнир «Рынок и капитал», в котором приняли участие около 100 томских студентов, представляет собой симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. Участники турнира могли воспользоваться четырьмя инструментами: «работа по найму», «инвестиции», «бизнес» и «доверительное управление». У всех участников были равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Задачей игры является выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов и выйти в финал. Программа «Я в деле», благодаря которой российская молодежь сможет научиться заниматься бизнесом, была создана в январе нынешнего года. Сейчас она реализуется уже в 63 регионах благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, а также Росмолодежи. Программу полностью поддерживают федеральное правительство и лично премьер РФ Михаил Мишустин. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся вузов региона на сайте явделе.рф.