22 сентября 2022

Челябинцы по 10 часов стоят в пробке на границе с Казахстаном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовое дтп в Челябинске, пробка, дтп челябинск
На КПП «Бугристое» пропускают две-три машины в час Фото:

В Троицке (Челябинская область) на границе с Казахстаном скопилась гигантская пробка из легковых машин и фур. Как сообщил URA.RU читатель, на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» его машина простояла уже десять часов.

«Все машины на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ в Казахстан стоят в огромной пробке. Пропускают две-три машины в час. Мы простояли уже десять часов и продолжаем стоять», — рассказал URA.RU водитель и в доказательство своих слов прислал видео.

В пресс-службе пограничной службы области URA.RU отметили, что КПП «Бугристое» функционирует в штатном режиме. Никаких изменений в работе нет.

Ранее, 16 сентября, на фестивале СМИ губернатору Алексею Текслеру пожаловалась на огромные пробки журналист кустанайского издания «ТоболИнфо». По словам корреспондента, люди часами стоят в многочасовых пробках по обе стороны границы.

В ответ Текслер заявил о необходимости обеспечить комфортное и быстрое прохождение людей и грузов на КПП «Бугристое». Губернатор отметил, что проблема эта будет решаться, и что он рассматривает область как логистический хаб для перевозки товаров из Персидского залива в Россию.

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В Троицке (Челябинская область) на границе с Казахстаном скопилась гигантская пробка из легковых машин и фур. Как сообщил URA.RU читатель, на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» его машина простояла уже десять часов. «Все машины на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ в Казахстан стоят в огромной пробке. Пропускают две-три машины в час. Мы простояли уже десять часов и продолжаем стоять», — рассказал URA.RU водитель и в доказательство своих слов прислал видео. В пресс-службе пограничной службы области URA.RU отметили, что КПП «Бугристое» функционирует в штатном режиме. Никаких изменений в работе нет. Ранее, 16 сентября, на фестивале СМИ губернатору Алексею Текслеру пожаловалась на огромные пробки журналист кустанайского издания «ТоболИнфо». По словам корреспондента, люди часами стоят в многочасовых пробках по обе стороны границы. В ответ Текслер заявил о необходимости обеспечить комфортное и быстрое прохождение людей и грузов на КПП «Бугристое». Губернатор отметил, что проблема эта будет решаться, и что он рассматривает область как логистический хаб для перевозки товаров из Персидского залива в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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