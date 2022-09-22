На КПП «Бугристое» пропускают две-три машины в час Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) на границе с Казахстаном скопилась гигантская пробка из легковых машин и фур. Как сообщил URA.RU читатель, на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» его машина простояла уже десять часов.

«Все машины на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ в Казахстан стоят в огромной пробке. Пропускают две-три машины в час. Мы простояли уже десять часов и продолжаем стоять», — рассказал URA.RU водитель и в доказательство своих слов прислал видео.

В пресс-службе пограничной службы области URA.RU отметили, что КПП «Бугристое» функционирует в штатном режиме. Никаких изменений в работе нет.

Ранее, 16 сентября, на фестивале СМИ губернатору Алексею Текслеру пожаловалась на огромные пробки журналист кустанайского издания «ТоболИнфо». По словам корреспондента, люди часами стоят в многочасовых пробках по обе стороны границы.

В ответ Текслер заявил о необходимости обеспечить комфортное и быстрое прохождение людей и грузов на КПП «Бугристое». Губернатор отметил, что проблема эта будет решаться, и что он рассматривает область как логистический хаб для перевозки товаров из Персидского залива в Россию.