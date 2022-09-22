Замглавы Тюменской облдумы Сысоев обвинил УФАС в нарушении указа Путина

Владимир Сысоев усомнился в необходимости существования УФАС Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев обвинил главу регионального УФАС Игоря Веретенникова в том, что по вине его ведомства в регионе закрывается бизнес. С критикой депутат выступила 23 сентября на заседании облдумы, которая транслируется онлайн.

«Президент России говорит, что не нужно кошмарить бизнес, а вы продолжаете этим заниматься. Из-за штрафов УФАС закрывается малые и средние предприятия», — заявил Сысоев.

По словам зампредседателя, УФАС также не справляется с ростом цен в регионе. «Возникает вопрос, зачем нужно территориальное управление антимонопольной службы? Вы тратите десятки миллионов на содержание своего ведомства, два этажа занимаете. Переформатируйте свою работу», — высказался парламентарий.

Веретенников не согласился с обвинениями. «Депутат Сысоев в своем выступлении не привел ни одного факта закрытия конкретного предприятия после штрафов УФАС. Что касается регулирования цен, то в России оно не введено. Считаю, что слова депутат ничем не обоснованы», — отреагировал глава ведомства.

Ранее URA.RU писало, что цены на потребительские товары в Тюменской области выросли в среднем на 8,6% с декабря 2021 года. Значительнее всего цена поднялась на сахар-песок и моющие средства.