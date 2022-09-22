22 сентября 2022

Замглавы Тюменской облдумы Сысоев обвинил УФАС в нарушении указа Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сысоев Владимир, зампредседателя тюменской областной Думы. Тюмень, сысоев владимир, жест рукой
Владимир Сысоев усомнился в необходимости существования УФАС Фото:

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев обвинил главу регионального УФАС Игоря Веретенникова в том, что по вине его ведомства в регионе закрывается бизнес. С критикой депутат выступила 23 сентября на заседании облдумы, которая транслируется онлайн.

«Президент России говорит, что не нужно кошмарить бизнес, а вы продолжаете этим заниматься. Из-за штрафов УФАС закрывается малые и средние предприятия», — заявил Сысоев.

По словам зампредседателя, УФАС также не справляется с ростом цен в регионе. «Возникает вопрос, зачем нужно территориальное управление антимонопольной службы? Вы тратите десятки миллионов на содержание своего ведомства, два этажа занимаете. Переформатируйте свою работу», — высказался парламентарий.

Веретенников не согласился с обвинениями. «Депутат Сысоев в своем выступлении не привел ни одного факта закрытия конкретного предприятия после штрафов УФАС. Что касается регулирования цен, то в России оно не введено. Считаю, что слова депутат ничем не обоснованы», — отреагировал глава ведомства.

Ранее URA.RU писало, что цены на потребительские товары в Тюменской области выросли в среднем на 8,6% с декабря 2021 года. Значительнее всего цена поднялась на сахар-песок и моющие средства.

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Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев обвинил главу регионального УФАС Игоря Веретенникова в том, что по вине его ведомства в регионе закрывается бизнес. С критикой депутат выступила 23 сентября на заседании облдумы, которая транслируется онлайн. «Президент России говорит, что не нужно кошмарить бизнес, а вы продолжаете этим заниматься. Из-за штрафов УФАС закрывается малые и средние предприятия», — заявил Сысоев. По словам зампредседателя, УФАС также не справляется с ростом цен в регионе. «Возникает вопрос, зачем нужно территориальное управление антимонопольной службы? Вы тратите десятки миллионов на содержание своего ведомства, два этажа занимаете. Переформатируйте свою работу», — высказался парламентарий. Веретенников не согласился с обвинениями. «Депутат Сысоев в своем выступлении не привел ни одного факта закрытия конкретного предприятия после штрафов УФАС. Что касается регулирования цен, то в России оно не введено. Считаю, что слова депутат ничем не обоснованы», — отреагировал глава ведомства. Ранее URA.RU писало, что цены на потребительские товары в Тюменской области выросли в среднем на 8,6% с декабря 2021 года. Значительнее всего цена поднялась на сахар-песок и моющие средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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